基隆市副市長邱佩琳、社會處長楊玉欣、衛生局長張賢政等人，10日出席與肝基會聯合主辦的免費健檢，提供身障族群免費癌症篩檢。（張志康攝）

為確保身障族群的身體健康，基隆市政府10日與財團法人肝病防治學術基金會與台北華中扶輪社合作，提供基隆市150名身障人士進行身障朋友免費腹部超音波及癌症篩檢。基隆市副市長邱佩琳表示，感謝民間單位資源及專業團隊免費服務身障朋友的善舉，讓有愛城市倍增健康與溫暖。

這項活動是由肝基會與台北華中扶輪社主辦，在基隆市仁愛國小安排了專業健檢團隊及設備，提供無痛、無輻射的腹部超音波及其他健檢項目，幫助身障朋友做好護肝、防癌準備。

基隆市社會處長楊玉欣與衛生局長張賢政也到現場，楊玉欣表示，感謝民間動員帶給身障市民貼心福利，盼更多醫檢資源進駐基隆，提供各族群友善共融的健檢服務。張賢政則指出，預防勝於治療，精確的醫療評估，才能更保障身障朋友的健康。

國際扶輪3523地區總監楊奕蘭表示，本次活動為華中社第12次與肝基會合作，本於愛與社會責任為民眾做免費保肝篩檢。肝基會總執行長楊培銘教授表示，肝基會本於照顧國人健康的使命，結合社會各界愛心力量推動簡單、無痛、無輻射、診斷率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌最重要的利器之一。

華中扶輪社社長謝宗憲表示，每場活動扶輪人均號召數十位年輕義工參與服務，鼓勵更多人互相提醒「今年超了沒？」。藝人楚宣更以自身經驗呼籲，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉口，透過專業檢查早期發現，任何疾病都可能完全治癒。

基隆市政府表示，超高齡社會趨勢下，全民都需要超前部署為有品質的健康生活做好準備。本府將不斷提升外部資源連結力，以公私協力引進專業量能，共同支持本市社會福利與衛生醫療，共創溫暖健康、全齡共融的有愛城市。