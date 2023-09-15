觀銷處代理處長郭憲平表示，海域已設置浮球警戒線（即高潮線起離岸55公尺），請民眾注意安全，大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防範海域遊憩事故發生，請戲水遊客勿超越浮球警戒線，避免發生意外。（徐佑昇攝）

基隆大武崙澳底沙灘屬開放型場域，水域部分隸屬於交通部觀光署北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為安全考量，於夏季期間派駐救生員協助救生及宣導。15日基市府發言人余治明及觀銷處代理處長郭憲平宣布，即日起夏季救生員進駐時間結束，將無救生員，也呼籲民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全。

余治明指出，因為夏季時期戲水遊客眾多，市府於2023年6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，並派駐專業救生員於現場執勤協助救生、宣導及警戒。並宣布自本月15日起，夏季救生員的進駐時間結束，請民眾進出大武崙沙灘請注意自身安全，並遵守現場安全宣導告示。

郭憲平表示，海域已設置浮球警戒線（即高潮線起離岸55公尺），請民眾注意安全，大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防範海域遊憩事故發生，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳、動力遊具或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。

郭也呼籲，民眾離岸勿遠、涉水勿深、需結伴而行，於發布颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險。民眾如遇有人溺水時，應大聲喊叫求救或打119、118請求協助，於海岸水域現場海巡及警消相關巡邏人員加強巡查時，也請配合安全勸導。

郭憲平指出，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依「發展觀光條例」第 60 條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

郭憲平補充，今年6月15日至9月14日共92日，救生人力維持每天派5名救生員，共461人次。夏季期間救生員進駐時間已結束，之後恢復開放水域，將無救生員，也呼籲民眾注意戲水安全。