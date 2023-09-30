南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa因登上「世界第一裸秀」巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）演出，引起大批陸網友反彈，想不到女星Angelababy、「最美妃子」張嘉倪到場欣賞，惹火許多大陸網友，因此登上微博熱搜。

Lisa於法國時間28日開始，一連演出5場瘋馬秀，因該秀主要以女子裸舞為賣點，所以全世界都在關注Lisa的服裝尺度，台灣時間29日凌晨答案揭曉，Lisa沒有像其餘舞者一樣脫光上半身，而是連換4套清涼的服裝，最性感的一套則是透明內衣褲，成為她出道以來最大的突破。

但大量的韓國、大陸網友認為Lisa身為粉絲近億的公眾人物，竟參加瘋馬秀，氣到脫粉、揚言抵制，沒想到今（30日）微博流出Angelababy、張嘉倪悄悄現身瘋馬秀門口的短片，惹火眾多大陸網友，紛紛留言痛批：「去紅燈區看裸體表演」、「唉…瘋馬秀就是想透過明星們來顛倒黑白地宣傳」、「我不理解．．．這兩位最近口碑明明在好轉，還搞這些」、「說穿了就是去逛妓院」，但也有網友留言緩頰：「Lisa明明就穿正常衣服，你們能不能別鬧了，外網都在誇，就大陸人在罵，很荒謬」、「女明星想看就看啊，為什麼管這麼多啊，瘋馬秀本來就是一個很正規的場所啊。」

此外，到場欣賞Lisa演出的還有隊友Jisoo、Rosé，以及Lisa的緋聞男友LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾和其家人；據悉，Lisa登瘋馬秀雖然造成爭議，但票價還是被黃牛炒高，從原本的250歐元（約8527台幣）漲成44萬台幣，相當驚人。