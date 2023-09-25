南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡迴演唱會，而近期4人與YG娛樂合約即將到期，他們續約與否已引起網友討論，先前韓媒爆料BLACKPINK僅有ROSÉ續約YG娛樂，其他3人都將換公司，但YG娛樂堅稱仍在協商，尚未最終確認；然而，這段時間有個人行程的 Lisa和Jisoo出國竟都只有1名助理陪同，再度引起熱議。

綜合韓媒報導，日前傳出多名歌謠界相關人士透露，BLACKPINK主唱ROSÉ已與YG娛樂簽署續約合同，但不只Lisa要換公司，Jisoo和Jennie也對未來有其他規劃，據悉，Jisoo想要兼顧演員身分，Lisa則是想Solo女歌手。

雖然該消息被未被證實，但剛結束演唱會就傳出成員Jennie、Lisa與Jisoo不和YG續約，引來粉絲熱議同時，也發現和過往的差異，Jisoo在23日從韓國飛往紐約時身邊僅有一位助理，並沒有看見保鑣、經紀人等工作人員，而同樣傳出不續約的成員Lisa 24日飛往法國巴黎參加瘋馬秀時，身邊也僅有一個助理。

Lisa(左二)、Jisoo(右二)海外行程僅一名助理陪同。（圖／擷取自微博）

對此，讓許多粉絲認為，YG娛樂是否用此方式再施壓，不然都是兩位傳出不續約的藝人，都僅有助理陪伴出國跑行程，在安全上沒有得到保障。