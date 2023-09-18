韓國超人氣女團BLACKPINK成員之一Jisoo（金智秀）擁有甜美外型，是組合的門面和領唱，她有一位大5歲的姊姊金智允，曾擔任空服員，目前已是兩個孩子的媽，近日BLACKPINK在韓國首爾舉辦最終場巡迴演唱會，許多粉絲到場，也有不少演藝圈明星現身，展現超強號召力，其中金智允和Jisoo的合照曝光，高顏值的姊妹倆引發外界討論。

人氣女團BLACKPINK於16、17日在首爾舉行演唱會，現場有SM娛樂女團aespa和YG娛樂女團BABYMONSTER，幾位來觀看的藝人被粉絲直擊在台下的畫面，其中來看演唱會的還有Jisoo的親姐姐金智允，金智允16日曬出與妹妹的合照，並寫下「愛BLACKPINK的成員，妳們是最棒的，還有我們的Jisoo，很開心親眼看到妳的單獨表演，我愛妳」，照片中Jisoo和金智允手上都有紅花，超高顏值的姊妹倆同框引起不少粉絲暴動，金智允留著一頭長髮，五官與Jisoo有些相似，外貌完全不輸妹妹，但看起來神似演員韓孝周，不少粉絲讚「是世上最好的姊妹花」、「韓國的兩個公主」、「好漂亮」。

當天金智允也曬出與Lisa的合照，直呼「喜歡擁抱的Lisa」，也解釋這次沒有和Jennie、Rosé合照感到很可惜，但Jennie和Rosé都很漂亮，她也為她們感到驕傲。金智允過去曾參演親子實境秀《爲了孩子的國家》，當時節目並未特別介紹她的妹妹是Jisoo，直到有觀眾深挖才曝光，而她高中時就因與女星韓孝周有些相似，因此有「軍浦韓孝周」的美稱，也有人認為她有些角度很像宋慧喬，金智允近年也跟隨妹妹腳步進軍演藝圈。