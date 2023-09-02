女星宋慧喬近期以復仇劇《黑暗榮耀》再度翻紅，人氣扶搖直上，更因此摘下百想藝術大賞最佳女主角獎的桂冠，也是她首度登上視后寶座，精湛演技備受外界肯定。此外，平常多在社群上更新動態與粉絲分享生活大小事的她，近日也在其上曬出多張去海邊玩耍的美照，絕美的素顏狀態讓粉絲驚嘆不已。

宋慧喬27日在IG上一連更新多張美照，其中的黑白照片裡，可見到她身穿洋裝、頭戴草帽，蹲在沙灘上以背對鏡頭的方式開心比耶的模樣，雖然該張照片中未有其他顏色，但仍可感受出她心情愉快的模樣。此外，還一併附上一張疑似飛機飛過的線狀雲圖，十分具有意境。

此外，宋慧喬在最後一張照片中身穿泳裝，以素顏的模樣入鏡，近距離的仰角拍攝方式，使她白皙的牛奶肌膚在鏡頭前十分明顯，臉上也未見到任何瑕疵，讓人一點也看不出她已經41歲了。此外，還大方放送自己睜大雙眼、撐開鼻孔的「搞怪表情」，在社群上引發討論。

相關貼文PO出後，吸引不少網友們爭相前來朝聖，更因宋慧喬依舊少女感滿滿的顏值，以及夏日泳裝風的服飾造型，讓人夢回她與男星Rain(鄭智薰)的成名作《浪漫滿屋》，紛紛留言表示：「超級可愛的姐姐」、「夢回浪漫滿屋了。」此外，該則貼文還釣出不少星友，舉凡一同出演《黑暗榮耀》的女演員車珠英、《車真淑醫生》嚴正化、《冬季戀歌》朴帥眉等人皆留言大讚宋慧喬：「可愛！」