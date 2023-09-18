現年46歲的女星何妤玟在2020年宣布斷開8年的婚姻後，便將中心移往工作上，近期更開始積極經營YouTube頻道，分享美容、保養及私下生活，吸引超過4萬人訂閱追蹤。近日她上節目分享單身生活，坦言相當滿意，提到自己的感情觀與過去的情感經驗。

何妤玟上節目《同學來了》分享目前單身生活，坦言其實很滿意：「我不否認在感情中有受傷，但跟我分手的，活著的沒幾個，不信你們現在Call out給我前夫，他過得比我差多了，因為女生會願意去傾訴，可是男生都悶在心裡，所以女生在離婚或分手後，康復得比男生好。」

何妤玟進一步分享過去的感情經驗，她曾交往過小氣的男生，不僅吃飯要AA制，連零錢也都要算得清清楚楚，「每次都這樣有點累，我就想到一招『輪流請客』，但只要是他請，就一定是平價小吃，那我請他吃餐廳或飯店，他還會邊吃邊說『沒有夜市好吃，我陪妳吃，妳應該要謝謝我』，所以這種男人要不得，因為如果有一天我發生一些狀況需要用錢，他也不會支持我。」

節目的其他來賓阿諾也分享自身經驗，她無法接受男生有「出錢就是老大」的想法，「我記得有一次那個男友在開車，我只是說了一句『前面右轉去目的地比較快』，他就說『妳閉嘴，妳就是我養的，我講話的時候，妳聽就好了』，我真的傻眼。」此話一出，Makiyo為她抱不平：「我喝醉的話就打下去了。」

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