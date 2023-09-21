編劇姜草透露第二季的可能性。（Disney＋提供）

導演朴仁濟也奉上手寫感謝信。（Disney＋提供）

由趙寅成、韓孝周以及柳承龍主演的超夯韓劇《MOVING異能》，20日播出最後一集迎來感人大結局，許多觀眾熱烈敲碗第二季。對於第二季的計畫，漫畫原作者兼影集編劇姜草，目前人在海外休假，還沒親自看完結局，但有向韓媒《體育首爾》透露新進度。

姜草說：「第二季還沒確定，有很多需要解決的事情，製作前要順利解決掉才行。如果有下一季的話，雖然可能會變得很老套，但如果不這樣的話會變成開放式結局，而我又不喜歡這種方式的結尾，會留有餘地。」並表示創作《MOVING異能》時的痛苦，因結果還不錯，所以不用向那些一起辛苦的人道歉，回韓國也會收看最後一集。

迎來大結局之後，主角群釋出誠意滿滿的手寫信，導演朴仁濟感謝觀眾願意在這段時間的陪伴，而柳承龍更引用自己在劇中的經典告白台詞，感性表示：「希望能成為大家存在的意義。」韓孝周同樣引用另一經典台詞：「我覺得我快要死了。」以興奮口吻表達對觀眾的感謝。

目前《MOVING異能》不但已經成為Disney＋觀看時數最高的原創韓劇，在全世界引發話題，更在下月頒獎的釜山國際影展「亞洲內容大及全球OTT大獎」入圍6項大獎，影帝柳承龍與兩位年輕演員李正河、高允貞皆有望獲獎。