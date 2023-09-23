女星Angelababy（baby，楊穎）2022年初與黃曉明結束近7年婚姻，離婚後她把重心全放在工作和兒子小海綿上，但無論是綜藝和戲劇作品，被發現份量和咖位都不如以往；baby回鍋綜藝《奔跑吧》從團寵變邊緣，活躍程度不如白鹿，怎料，原本由她當女主角的網劇《漫影尋蹤》，最新介紹中變成友情出演，令人不勝唏噓。

以前Angelababy還是黃曉明愛妻時，在演藝圈擁有海量資源，各大影視作品都爭相邀請她出演，在人氣綜藝《奔跑吧》中她也是團寵，凡是有她的活動C位只會是baby；不過，自baby和黃曉明離婚後，聲勢也有了下滑的現象，本打著由她主演的網路劇《漫影尋蹤》，如今直接被換成「友情出演」，掀起熱議。

原本由Angelababy當女主角的網劇《漫影尋蹤》，最新介紹中她竟變成友情出演。（圖／摘自微博）

《漫影尋蹤》在開拍前的資料和預告片等等，一開始領銜主演名單都是以楊穎和王安宇預告，因此讓這齣劇還沒開播就備受期待，粉絲更是等著看兩人能擦出多激烈的火花；但在劇組日前釋出的上映資訊baby變友情出演後，她本人也跳出來回應，安慰粉絲自己沒有在意番位，「只要把角色演好就是最重要的」。

另外Angelababy也希望粉絲放心，「對於自己的事業我也肯定是比任何人都要上心的。其他的就不多說了，總之我會做好我自己該做的事情。謝謝大家」，被網友推測她是間接駁斥她沒事業心，放棄在競爭激烈的演藝圈奮鬥，只顧著遊山玩水和陪小孩的傳聞。