台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，中天《盧秀芳辣晚報》21日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於這份民調的看法，多數民眾認為「不會影響到我投票要選誰」、「就是還是看自己支持誰，不太會去參考民調」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》21日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，許多民眾紛紛認為「我覺得是假的，感覺很多人討厭賴清德，他天花板不是只有40而已嗎？突破應該是有做了什麼吧」、「這多少有一點點偏頗跟灌水」、「這應該有買網軍灌水之類」、「不太相信」、「可能跟民調公司的立場有差，難以確定資料的真實性」。

但也有少部分民眾認為，「這個民調做的很漂亮，很穩」，甚至還有人對於這份民調數據直呼，「不會影響到我投票要選誰」、「就是還是看自己支持誰，不太會去參考民調」。