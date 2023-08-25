2024年總統大選，藍綠白都有不能輸的壓力。國民黨總統參選人侯友宜接受《中天新聞》獨家專訪，重磅鬆口，願意參與在野整合。中天新聞針對「柯文哲、侯友宜鬆口了！在野整合政黨輪替，你覺得？」進行街訪，結果，有民眾認為，「在野黨一定要整合，才有機會政黨輪替」。

中天新聞《洪淑芬辣晚報》25日派出記者針對「柯文哲、侯友宜鬆口了！在野整合政黨輪替，你覺得？」進行街訪，一個男生表示，「合作吧，因為其實我兩個都蠻喜歡的」。一位先生也認為，「整合郭台銘，3個都整合才有機會，不然沒辦法」。

還有民眾認為，「總是8年以後要換一下，給在野去整合一下，換人做做看，這樣才有競爭性」、「我覺得整合現在的在野黨，就有很大的機會。沒有整合的話，政黨輪替機會很低，除非有重大事件發生。現在最大的問題是，誰要當正、誰要當副，誰說不要當正、不要當副，要怎麼樣拉高立法院的席次」。

不過，也有人持不同的看法，一位先生直言，「他們兩個合在一起，還有得拚啦。不過誰要當正、誰要當副的，最後要合作的可能性，我覺得不高啦」。