日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎近日訪台時表示，台灣應「立足於戰，強化威懾」，甚至要做好打仗的覺悟。而近日就有一份最新的民調指出，對於麻生太郎建議台灣應「立足於戰，強化威懾」，有65.5％的網友「擔心」兩岸會發生戰爭，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》9日起針對麻生太郎表示，台灣應「立足於戰，強化威懾」的言論進行網路民調，截至10日晚間22時，已有1萬人參與投票，對於「你認為目前台灣的國防防衛是否足夠？」，有4.7％的網友認為「非常足夠」、有10.9％的網友認為「還算足夠」、有26.8％的網友認為「不太足夠」、有51.1％的網友認為「完全不夠」、有6.5％的網友則表示「不知道/沒意見」。

而該份民調也調查了「你會擔心兩岸發生戰爭嗎？」有44.4％的網友認為「非常擔心」、有21.1％的網友認為「有點擔心」、有14.9％的網友認為「不太擔心」、有16.4％的網友認為「完全不擔心」、有3.2％的網友則表示「不知道/沒意見」。