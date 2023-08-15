新竹市長高虹安14日因貪污等案遭北檢起訴，中午她舉行記者會回擊北檢，過程中爆料市府在兩周前已完成新竹棒球場的調查，將前市長林智堅與前工務處長吳堂安移送監察院調查。而最近就有一份民調指出，有87.11％的網友認為此舉「充滿政治考量，司法變政黨打手」，引發討論。

對此，根據《NOWnews》14日起針對「高虹安涉貪遭起訴，你認為有政治考量嗎？」進行網路民調可以看到，截至14日晚間23時止，有87.11％的網友認為「充滿政治考量，司法變政黨打手」，同時另有12.89％的網友認為「檢方獨立辦案，該起訴就起訴」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示「看不過去了，這麼無恥利用司法，幾十億的不起訴，只送監察院」、「沒錯就是為了打柯」、「絕對有，時機太巧合了」、「司法公平在哪裡？有了關係就沒關係，沒關係就有關係」、「如果真的有罪的話，為什麼到現在才起訴？」、「太明顯了啦，都是要選舉才有進度，更何況還是新竹棒球場送監察院之後馬上起訴」。