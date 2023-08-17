繼民進黨中央黨部16日確定徵召前屏東縣政府民政處長徐富癸投入立委選舉後，屏東縣黨部17日舉行屏南立委參選人徐富癸提名記者會。（謝佳潾攝）

繼民進黨中央黨部16日確定徵召前屏東縣政府民政處長徐富癸投入立委選舉後，屏東縣黨部17日舉行屏南立委參選人徐富癸提名記者會。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣黨部17日舉行記者會，由賴清德總統候選人兼屏東立委候選人競選總部主任委員周春米對外宣布，屏南立委參選人提名徐富癸，並就支持者擔憂「屏南綠營分裂」一事強調，徐最有資格代表民進黨爭取所有綠營支持者及屏南鄉親的支持，縣黨部主委羅平道也強調，不能讓黨員為所欲為去做分裂投票的動作，唯一支持黨提名參選人，違者黨紀處分。

繼民進黨中央黨部16日確定徵召前屏東縣政府民政處長徐富癸，為屏東第2選區（屏南選區）立法委員參選人後，屏東縣黨部17日舉行屏南立委參選人徐富癸提名記者會，由屏東競選總部主委周春米親自主持，各級黨公職也幾乎全部到場站台力挺。

「20年磨一劍，我準備好了！」徐富癸有信心道，面對艱難挑戰他從不畏懼，自2004年投入潘孟安團隊起就一直參與解決地方事務案件，深耕屏東服務至今20多年，他絕對能無縫接軌、不會讓鄉親失望，他承諾，未來如果當選立委，會配合縣長周春米，爭取更多經費挹注屏東。

對此，周春米力挺道，屏南涵蓋22個鄉鎮，每個鄉鎮都有不同的需求，所以真的很需要一位在地方深耕、有豐富服務經驗的候選人，她可以很負責任地告訴大家，「我們沒有什麼派系，我們單單純純就是為屏東、為台灣、為民進黨設想，支持台灣本土政黨，更要支持適才適所的候選人」。

周春米的一席話，試圖在呼籲支持者要團結，因蘇震清之子蘇孟淳也投入屏南立委選戰，不少支持者憂心屏南綠營就此分裂。對於支持者的擔憂，周春米說，民主社會的每個人都有參與民主競爭的權利，但不管是在本土價值、還是民進黨清廉勤政愛鄉土的要求，徐富癸都通過這樣的檢驗，他是最有資格代表民進黨爭取所有綠營支持者與屏南鄉親的支持。

屏東縣黨部主委羅平道指出，如果分裂投票，一定會讓國民黨得利，所以黨員一定要全力支持黨提名的參選人，若屆時有黨員替非黨提名者站台、拉票，將依黨章黨紀處分，從警告、停權到除名都有可能。

羅平道坦言，蘇震清的陣營屬於綠營板塊，助理群們幾乎都是黨員，但考量距離11月登記還有一段時間，也不知道對方會不會去登記，所以立委部分的相關檢舉受理有待登記確認後進行，但他強調，絕對不能讓黨員為所欲為去做分裂投票的動作。