媒體人黃揚明昨（22）日爆料，遭控性騷案吃案，而退出2024立委選舉的民進黨前副祕書長林飛帆，沉寂一段時間後，將接任台灣民主基金會副執行長，月薪有望從9萬多元提高至11萬多元，引起各界關注，不過林飛帆今日親上火線回應，稱他並未接到任何相關詢問。

黃揚明昨日在臉書表示，林飛帆目前是民主基金會的民進黨推薦董事，且綠營內部訊息更指出，高層屬意讓林接任台灣民主基金會副執行長，而民主基金會長期支持國際民主、人權運動，所以林也有高度意願。

對於爆料，林飛帆稍早抵達美國華府後透過臉書回應，強調相關人事案，民主基金會已對外說明，「到目前為止，我也未接到民主基金會的詢問」。

林飛帆說，接下來幾周，他會與世界各地20多位外交政策相關領域的專家，一起拜會美國政府部門、國會、智庫及民間組織各單位，他將把握機會分享台灣的故事，未來也會把在美國的觀察分享給大家。