鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，前立委沈富雄29日就表示，「郭粉會從柯文哲這一塊裡頭抽離，對郭台銘失望以後，就做鳥獸散了，郭台銘下去後，侯友宜因為歸隊，就上去了」，引發討論。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，「昨天記者會後，有95％以上的人一面倒說，『賴清德躺著就會贏』，怎麼會有這回事？難道賴清德不會下來嗎？錯了！你們太奇怪了，一點信心都沒有，賴清德現在很高，那怎麼保證到明年一月都不會有發生大事，讓民進黨跌下來，怎麼會對自己那麼沒信心？」

沈富雄更說，「郭粉當然會從柯文哲這一塊裡頭抽離，所以柯文哲會下去，對郭台銘失望以後，就做鳥獸散了，郭台銘下去、柯文哲下去，侯友宜因為歸隊，就上去了」。最後沈富雄也大膽預言，「距離明年選舉還有4個多月，就會跟我的預測一樣，最後是藍綠大對決，不信你等著看」。