ITF台北國際旅展11月3日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年來規模最大，讓民眾盡情搶便宜。（羅永銘攝）

2023台北國際旅展（ITF）今起至11月6日在台北南港展覽館登場，今年有104個城市／國家與上百家餐廳、旅行社、航空公司、遊樂園等業者參展，約1300個攤位展出，規模更勝疫情前，攤位滿到場外。許多業者都指出，現在旅遊市場回溫，但在機位有限下，明年旅遊難有降價，機票仍維持在高檔。

DOMO旅遊集團表示，今年農曆年後就想報名ITF，不料當時都還沒正式報名，主辦單位就告知已經沒有位子了，最後只能排到場外外掛區，還有好多業者想進來卻沒機會，顯示今年大家都很踴躍，依照這氣氛來看，今年旅展營業額一定會很好。

ITF台北國際旅展11月3日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年來規模最大，讓民眾盡情搶便宜。（羅永銘攝）

2023台北國際旅展（ITF）今起至11月6日在台北南港展覽館登場，今年有約1300個攤位展出。（陳祐誠攝）

中華航空表示，線上旅展10月搶先開跑，至今一路買氣暢旺，最熱門前3名分別是首爾、大阪與東京。另泰國宣布對台旅客免簽後，曼谷這幾天銷量成長2至3成。華航分析，明年第1季的機位供應量還只有恢復到8成，票價不會有明顯的降幅。

交通部訂下今年600萬國際旅客造訪、明年要達1200萬人次的目標，而昨日迎來第500萬旅客後，部長王國材指出，目前進度順利，觀光署今年的重點擺在深耕國際市場、魅力景點建設與促進國內觀光業復甦。

總統蔡英文表示，國內旅遊環境除了「量」還要有「質」的提升，才能讓外國旅客想一來再來。疫後各國都站穩腳步重振觀光產業，本屆ITF旅展有104國都想從台灣爭取到更多商機，台灣也積極吸引國際自由行、團體旅客，要求觀光署要多宣傳。

行政院副院長鄭文燦則說，12月中旬一定會達到600萬旅客，疫後復甦加上服務業活絡，是今年經濟成長的動力，政府有策略地推動台灣觀光，原鄉、客庄是重點，台灣有山、有海、有城鄉、有國家公園、森林遊樂區、國家風景區等呈現不同特色，都能吸引國際旅客。