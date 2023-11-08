一名網友分享，他工作12年的公司明年1月收攤，他可領60萬的資遣費，同事們都在討論要如何運用這筆錢，而他想用這筆錢出國旅遊1個月，怎料卻遭到同事們反對，不少人勸他不要亂花錢，讓他感到很委屈，認為自己努力工作12年了，怎麼連出國玩一下都不可以，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友日前在「匿名公社」上分享，他任職12年的公司，決定在明年1月收攤，他是第一批優退的員工，一共可領到60萬的資遣費，每個同事對資遣費都有不同的規劃，不是要拿來定存，就是要用來買股票，而他想拿這筆錢出國旅遊1個月。

原PO表示，同事們聽到他說想出國玩1個月，等過完年以後再找工作，每個人都愣住了，年紀比較大的同事勸他不要亂花錢，連主任也都要他積極找工作，不要不考慮後路，但他認為自己辛苦工作了12年，出國玩1個月不行嗎？是他不懂事嗎？

貼文引起網友討論，「留好預備金，剩下的就自己享福」、「人家說不定有存款，也有車有房，60萬遣散費只是多的錢，拿多的錢去玩有何不可」、「至少也要留一半，30萬拿去玩，30萬留著備用」、「自己的錢愛怎麼花就怎麼花，工作12年了，想必存了不少，有錢又有閒先玩起來」。