很多家長替孩子安排各種補習班和才藝課，深怕孩子會輸在起跑點。律師呂秋遠分享自身故事表示，他是一個輸在起跑點上的孩子，但爸媽對他的期望卻很高，導致他從小學到國中都很痛苦，即便之後他念了建中、政大、台大，最後成唯一位律師，他始終不認為這是爸媽努力栽培他的結果，只是剛好他做了自己喜歡的事，因此他也提出10點栽培孩子的建議給家長們參考。

呂秋遠昨在臉書上分享，他是一個輸在起跑點上的孩子，他的爸媽也完全不重視起跑點。爸媽分別只有高職與小學畢業，爸爸在國營企業當普通工人到退休，媽媽則是家務管理者，平時接一些家庭代工補貼家用，家裡的經濟狀況不算很好，因此小學的時候，他很愛看課外讀物，但爸媽卻從不給他買，他想看就只能用租的，而這樣的家庭經濟狀況，當然也讓他無力提供他去補習、學習才藝。

呂秋遠表示，他來自基隆和平島，島上僅一間小學，競爭對手不多，但也很激烈，拿前幾名輕而易舉，但要掉出前5名也很簡單，只要數學計算失誤、國語注音拼錯，差個5分就會掉出前5名，幾乎要拿全部滿分，才有可能當第一名。而爸媽不知道怎麼幫他、也沒能力幫他，卻經常逼迫他拿獎狀回家，爸爸不重視起跑點，但希望他一飛沖天，不知道哪來的自信，認為只要逼迫他的孩子，孩子就會變成學校的狀元。

呂秋遠指出，從小學到國中他都很痛苦，因為必須要滿足爸爸的期望，他總說「窮人就要認真唸書、努力工作，才有機會翻身。」但他坦白說，即便後來他進了建中、政大、台大唸書，拿了幾個碩士和1個博士學位，他始終不認為是爸媽在他小時候努力栽培他的結果，只是剛好他做了自己喜歡做的事。

呂秋遠也整理出10個想給家長們栽培孩子的建議，首先請陪伴孩子找出興趣，而不是將孩子塞到各種補習班，認為讀書才能賺錢；第二點則是要針對孩子的興趣，陪伴孩子做一些相關的活動，像是孩子如果愛看書，就陪他去圖書館等；第三點就是小學的成績真的微不足道；第四點則是相信生命會自己找到出路，像他30歲前，根本不覺得自己會去當律師；第五點就是找出孩子的興趣，安排孩子好好學習。

呂秋遠也說，第六點是別管孩子的名次，孩子的競爭力跟成績沒有絕對關聯；第七點成績與分數是種水到渠成的概念，沒興趣就不會有成績；第八點則是請家長想想，不要讓孩子輸在起跑點上，是為了面子，還是為了孩子；第九點對自己小孩的要求，應該只是不要傷害別人、不要傷害自己、要以同理心對他人，這樣就好；最後則是不要再講起跑點？家長就是起跑點啦！自己都沒這麼厲害了，幹嘛逼死小孩呢？

貼文吸引1.6萬人狂讚，「當我們身在其中時，真的很難釋懷，要記得不論怎樣，小學成績真的不會扭轉人生」、「現實的狀況應是父母的成就是孩子的起跑點」「律師說的真好，但多數家長頭腦並不清楚」、「律師總要這樣一針見血（試問幾個家長能那麼泰然面對之？）」