一名女網友分享，某天意外發現男友傳「肉色」照片給朋友，讓她驚覺怪怪的，看了男友手機發現，男友的好朋友詢問男友在幹嘛，男友竟直接回剛打完炮，還傳了一張「半裸照」過去，讓原PO看了超崩潰，與男友爭論這樣不妥，對方還認為她小題大作，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，某天和男友吃晚餐，意外瞄到男友傳「肉色」的照片給朋友，讓她感到怪怪的，立刻吵著要看對話內容，只見男友的好兄弟傳訊息問他在幹嘛，男友直接回了一句「剛做完愛！」接著就發了一張親密照過去給朋友看。

女網友表示，照片中的她是裸體的，不過並沒有正面入鏡，只露出了背部與屁股，男友則是露出了半截的生殖器，讓她當場崩潰，無法理解男友為何要傳這樣的照片給別人，也覺得很羞恥、無法接受，並立刻將自己的臉書與IG都關閉，深怕男友的朋友會透過社群軟體找到她。

女網友指出，她告訴男友她無法接受拍這樣的照片傳給朋友看，結果男友竟然認為她小題大作，還說這張照片沒有露臉，也沒有露奶，只有他的部分生殖器入鏡，真的不利的是他自己。讓原PO覺得很委屈，也不知道怎麼辦，只記得自己看到照片的當下，那種心悸恐懼的情緒。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，這還不快分手？「對妳男友而言，妳只是他炫耀的玩具，正常人不會特別跟朋友說剛打完炮，還附上一張性愛照」、「這完全不行吧，有夠噁心的，也許連影片都拍了，妳應該檢查一下」、「還不快逃？」