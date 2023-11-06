YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻今（6）日因持有大麻遭逮，引起各界關注，新北市刑事警察大隊循線先後逮捕10人，律師王至德就分析檢警動作，推測警方早已盯上Joeman一段時間，至於Joeman涉入程度應僅是持有並非販賣。

王至德律師在臉書粉專發文分析案情，認為Joeman被抓持有大麻還被搜索，警方應該是盯上一段時間了，不過訊後就放回家，表示檢察官目前認定不是販賣，「不然這麼大動作，通常就聲押了」。

Joeman今日訊後無保飭回，隨即透過律師發出聲明，「感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間」。

警方表示，新北市刑大日前接獲線報，指有知名網紅疑似涉毒，今日上午前往9處搜索攻堅，先後逮捕網紅蕾菈及其老公湯宇及Joeman（本名翁雋明）等10人，警方在3人住家都發現微量大麻和吸食器，「Joeman」坦承是在網路購買，蕾菈夫妻兩人對持有大麻，則是避重就輕，稱菸斗是在泰國購入，不清楚怎麼會帶回台灣。

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