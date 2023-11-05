企業19年甲級男女排球聯賽例行賽在新莊體育館登場，5日壓軸場比賽為台北鯨華對上凱撒飯店連鎖，兩隊展開四局激烈攻防戰後，台北鯨華以25比17、22比25、25比21、25比23勝出，但凱撒飯店的表現可圈可點，持續期待青女隊迎來首勝的那天。

比賽開打，台北鯨華林書荷、Bia左右開攻，得分不斷進帳，局間也將陳潔替換上場、陳莉鎔擔任舉球，雖然凱撒飯店同樣多次進行人員輪替，但仍難敵臺北鯨華猛烈攻勢，首局由台北鯨華以25比17拿下。

第二局開始，吳文亘快攻得手，凱撒飯店拿下第一分，兩邊長攻的許芳閩、簡翊雯積極進攻，與對手之間的分差來到5分，後半段台北鯨華急起直追，可惜難以挽回局勢，潘慧勳四號位進攻導致台北鯨華防守出界，凱撒飯店扳回一局。

來到第三局，台北鯨華換上全主力陣容應戰，但漸入佳境的凱撒飯店也給對手十足壓力，可惜後段出現較多攻擊失誤，最後台北鯨華Bia發出ACE球，順利以25-21再度要回領先。

比賽進入第四局，台北鯨華在開局接發球不穩定，難有效組織第一波攻勢，凱撒飯店打出4比1領先優勢，兩隊隨即展開拉鋸戰。關鍵時刻林良黛衝出場外救球、成功得分後，發球再次直接得分，台北鯨華來到23比20，但凱撒飯店毫不放棄連追3分打平。最終林書荷挺身而出，在四號位攻擊連拿兩分，以25比23帶走比賽勝利。

台北鯨華執行教練鄧衍敏在賽後提到，杭州亞運結束不到1個月，先發陣容的磨合都還需要加強，因此在選人方面的考量其實猶豫許久，「但最後還是在第二局大膽嘗試，讓這些替補球員上場，回去之後很明確該練的課表是什麼！」好在第三、四局成功守住勝利，目前台北鯨華例行賽戰績累積2勝1負，排名第2。