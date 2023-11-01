交通部民用航空局宣布，由於航空燃油價格持續上漲，依據中油11月1日公告的航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，預計本月30日生效，各航線平均調漲95元、漲幅約4.5％。

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。

自2014年至今，已有4次調降及3次調漲，最近一次調整是今年8月份，當時因油價連續3個月平均價格低於21.74元門檻，所以調降票價。民航局強調，票價調整時，會依據航空定型化契約規定多退少補機票票面價的差額。

民航局說明，依據中油本月1日公告的航空燃油價格，今年9至11月平均每公升28.01元，已高於國內航線運價調漲門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自11月30日起生效。

台北－金門航線漲幅最明顯，立榮航空從2458元漲到2618元，漲價160元、漲幅6.5％，華信航空2459元漲到2641元，漲價182元、漲幅7.4％。其餘航線台中－金門、台北－澎湖、台中－花蓮、高雄－花蓮等也有5％以上的漲幅。

民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前票價購買11月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為11月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。