交通部日前宣布明年3月1日解除大陸禁團令，旅行社可組團赴陸旅遊，且能同步展開接待陸客。交通部長王國材今受訪時表示，現在兩岸有10個直航點與13個包機航點，旅行業初步認為足夠，等包機航點的運量穩定之後，有機會變成直航點。

王國材表示，明年春節前會宣布開放細節，所有旅行業現在可以開始找合作飯店、當地地接社、遊覽車等安排。由於準備期大概要3個月時間，交通部還是依照目前表訂的進度執行，而要準備的事項都已跟業者談好了。

王國材說，現在兩岸有10個直航航點與13個包機航點，旅遊業者認為一開始包機點是足夠的，若包機航點運量穩定，可望變成直航航點，已請民航局研擬，並請航空公司做好準備。

外界質疑蔡政府「在任不好好做、卸任才要做」，王國材回應，我方一開始對大陸釋出很多善意，8月也提到以平等、互惠原則互相開放，但對方沒有回應，由於旅行社很多業者做大陸團，有營運、員工生計問題要照顧，因此朝此方向討論。