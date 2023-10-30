當前法令不允許台灣組旅行團赴陸，嚴重影響觀光產業，觀光公會今（30）日席開600桌舉辦餐會，數千名業者「唯一力挺」國民黨總統候選人侯友宜，侯友宜則重申觀光政見表示，當選後優先開放陸客、陸生，當選後4年內要讓觀光客入境人數翻倍到1800萬人次。他並表示「台灣要的是客機，不是戰機，我們應該創造和平好時機。」

包括中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，新北、桃園、台中、台南及高雄旅行公會、中華民國旅行業品質保障協會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等觀光公會團體，今日中午於南港展覽館一館舉辦「台灣觀光產業現在與未來」聯誼餐會。唯一受邀的總統候選人侯友宜受訪表示，錯誤的兩岸政策及地緣政治令來台的陸客、國際觀光客嚴重遞減，兩岸觀光不交流，疫後台灣觀光產業變「慘」業，今年1到9月觀光客僅463萬人次；其中陸客15萬人次，僅疫情前240萬人次的6％。

侯友宜也指出，疫後台灣觀光入境恢復不到疫情前的一半，相較於日韓等鄰近國家恢復7成至7成5，少了很多；「台灣要的是客機，不是戰機，我們應該創造和平好時機。」

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光表示，兩岸禁團令未解，近日有台灣旅行團在新疆發生車禍導致1死3傷，這都是因為當前法令不允許台灣組旅行團赴陸，台灣民眾只好將旅行團往「地下化」發展。