許多夫妻即使年華老去，對於性事仍相當熱衷。一位和媽媽同睡一間房間的女子近日發現，媽媽現在已經更年期了，卻還是每天凌晨3、4點起床到爸爸房間待到5、6點，熟睡的她常常因此被吵醒，媽媽卻會若無其事的說，「妳不是睡得很熟嗎？」，讓她感到相當困擾，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她因為生了重病，所以和媽媽睡在同一間房間方便照顧，但媽媽每天凌晨凌晨3、4點都會到爸爸房間交功課，兩個人一直到早上5、6點才會結束行程，而且每次媽媽若無其事回到房間裡睡覺時，還會對著被吵醒的她說，「妳不是睡得很熟嗎？」

原PO指出，媽媽雖然已經進入更年期，仍定期服用排卵藥物，還每晚打擾到她的睡眠，「對於這件事我真的很難啟齒，心裡也很不好受」，不想要每天被迫早起再嘗試睡回去卻睡不著，但想要搬離老家也被禁止，完全不知該如何是好。

對此，許多網友紛紛回應，「直接跟他們說妳的想法，妳生重病所以跟媽媽睡，方便她照顧妳，啊這樣被吵醒、睡不好有比較好？有照顧到？自己睡還好一點」、「如果妳的主軸是因為噪音導致睡眠品質下降，就可以請他們小聲一點，無論是做愛還是看電視、玩電動，三更半夜都應該不要打擾到別人」。