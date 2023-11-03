Bravo @atptour 👏👏 way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning👍👍 14,5 hours to recover.. what a joke🤦 https://t.co/X5GsgY7scj — Casper Ruud (@CasperRuud98) November 2, 2023

義大利好手辛納（Jannik Sinner）決定退出巴黎大師賽，但並非身體出現傷痛，而是考量賽程安排太過緊湊，為了健康著想才忍痛退出賽事。

辛納上周才在維也納公開賽決賽擊敗俄羅斯前球王麥維德夫（Daniil Medvedev），贏得生涯第10座ATP巡迴賽冠軍，休息4天後繼續征戰巴黎大師賽，榮膺賽會第4種子的辛納，首戰碰上美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald）在先輸一盤的情況下，倒趕兩盤完成逆轉勝，闖進男單16強。

不過中央球場當天安排了6場比賽，等到兩人開打已經是當地時間2日凌晨12點半，結束時間落在凌晨2點半左右，而大會方面早已排定賽程，在2日下午5點由辛納、麥當勞之間的勝者出賽。辛納雖然順利出線，但得面臨14小時後就得出賽的劣勢。

因此考量身體狀況，辛納決定宣布退賽，由澳洲選手德米瑙爾（Alex De Minaur）不戰勝前進8強。辛納在社群平台X（推特）表示，「很遺憾地宣布退賽決定，我上一場比賽將近3點才結束，幾個小時之後才上床睡覺，準備下一場比賽的時間不到12小時，為了自己的健康著想，必須做出正確的決定。」

過去ATP就曾在安排賽事方面過於緊湊，鬧出不小爭議。挪威一哥魯德（Casper Ruud）就在X嘲諷ATP並聲援辛納，「ATP幹得太好了，當世界上最好的球員在凌晨2點37分才結束上一場比賽，幫助他們恢復並做好準備只需要14個小時半，開什麼玩笑。」