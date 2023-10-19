基隆市政府將於10月21日及28日在基隆港務分公司開設莫德納新冠疫苗大型接種站。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

根據衛福部疫管署公布資訊，由於國際新冠疫情有升溫趨勢，基隆市衛生局將於10月21日及28日上午，於基隆港務分公司開設新冠疫苗大型接種站，民眾除可接種莫德納新冠XBB.1.5疫苗外，也提供高端流感疫苗接種。65歲以上長者接種新冠疫苗，除可獲10劑快篩試劑外，還可獲得500元禮券。

基隆市衛生局表示，依疾病管制署公布資訊，國際間COVID-19疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，並預計於12月底達到高峰，目前病毒柱的主流是XBB，建議距離前一劑新冠疫苗施打滿6個月以上民眾儘速前往接種，儘早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

衛生局指出，基隆市政府先前已安排由各衛生所、合約院所提供接種服務外，也將於10月21日及28日上午8時30分到11時30分，於基隆港務分公司開設莫德納COVID-19XBB.1.5暨流感疫苗（高端）大型接種站。

凡65歲以上長者接種任一劑疫苗可獲得10劑快篩試劑，且設籍本市65歲以上長者接種莫德納COVID-19XBB.1.5疫苗還可額外獲得500元禮卷。

基隆市衛生局局長張賢政提醒民眾應儘早完成接種，降低感染及重症風險，並落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣。年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息。