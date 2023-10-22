基隆市議會第20屆第2次定期會將於10月25日開議，基隆市長謝國樑將於當天進行施政報告外，這個會期也將進行民國113年度市府高達238億元的總預算審查。目前可以預估市議員將聚焦在青年公益電動機車、垃圾飛灰及底渣處理、基隆市立體育場、基隆塔及城際轉運站等未竟工程等相關議題。

基隆市議會民進黨團總召張顥瀚表示，近2、3天才收到市長謝國樑的施政報告，民進黨團也正在研讀施政報告的相關內容。他指出，謝國樑上任將屆滿一年，議員們也將會從近一年以來的整體施政與市長討論及檢討市政的情況。

包括謝國樑積極推動的幾項相關政策，包括青年公益電動機車、基隆垃圾飛灰底渣的相關處理，以及幾項城市的重大建設，持續與市府進行溝通及討論。

另一方面，國民黨基隆市黨團則將於23日上午進行定期會前的沙盤推演，市長謝國樑也會親自出席與黨籍議員先充分溝通，凝聚黨內共識，讓展現推動市政建設企圖心的113年度基市府總預算，能順利通過。

基隆市政府表示，113年度總預算歲入為238億4273萬4千元，較今年度增加42億753萬4千元，約增加21.43％，主要為中央計畫型補助收入。歲出為240億9973萬4千元，較今年度增加44億6973萬4千元，約增加22.77％，主要係因應中央補助計畫、墊付款轉正案件、軍公教調整待遇及各項市政推動經費等編列。

基隆113年度歲出預算主要項目包括了基隆市污水下水道系統建設計畫工程相關經費3億2058萬餘元、全市鋼纜索特殊橋梁整修工程6200萬元、本市重要路口監視系統效能提升計畫9888萬元、112及113年度基北北桃跨越城際公共運輸通勤月票計畫2億2900萬元、基隆市軌道建設發展基金1億元、購置水陸兩棲運具（鴨子船）5000萬元。