今天受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，其中東北部雨勢較明顯，白天過後水氣減少；北台灣天氣明顯轉涼，昨白天高溫33度，今天剩下23至25度，降幅達8到10度。明天東北季風減弱，各地天氣好轉，不過周五（10日）傍晚入秋最強東北季風南下，北部、東半部又轉為濕冷天氣，低溫下探15度，有機會創入秋新低。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天大台北、宜蘭短暫雨後轉為多雲天氣，花東仍有局部短暫雨，北部、東半部稍涼，桃園以南多雲時晴，高溫略降。

氣象署觀測，昨北部高溫達33度，今天只剩下23至25度，降幅達8到10度，明顯轉涼；其他地區白天高溫仍有27至31度，各地低溫約21至24度，中南部日夜溫差仍大。

最新模式模擬顯示，明天至周五白天東北季風減弱，天氣好轉，各地晴時多雲，白天氣溫明顯回升，又是晝暖夜涼、日夜溫差大的天氣。

吳德榮指出，周五傍晚起鋒面及另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，將影響達4天，北部及東半部轉有局部雨，氣溫逐日下降，下周一（13日）晚上及周二（14日）早晚氣溫降到最低，台北降至18度左右，全台平地最低溫下探15度。這波東北季風為入秋以來最強一波，不過離「大陸冷氣團」的強度仍有段差距。