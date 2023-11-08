Shohei Ohtani's 35th homer ties it! pic.twitter.com/3wccZuxMWn — MLB (@MLB) July 18, 2023

大谷翔平雖然在季末受傷，但也無法動搖他今年的偉大球季，大聯盟球評在節目言明「我們永遠不該習慣於大谷的驚人表現。」大谷的打擊能力本季更上一層樓，他對快速球的打擊率達到0.374、長打率0.772皆是大聯盟打者之冠，沒人能像他那樣霸凌快速球投手，並且以44轟首度坐上美聯全壘打王。

以今年的數據來看，只要對手敢以快速球硬拚好球帶（包含四縫線、切球、沉球），就要做好被大谷砲轟的心理準備。投手若想戰勝大谷，必須是控球狀態良好（精準躲避他的熱區）或是有很強的變化球，再不然就是祈禱大谷自己揮空。

大谷以前在日職的最高紀錄是單季22轟（2016年，出賽104場），令一些美國球探懷疑他面對大聯盟暴力投手的生存能力，甚至建議他從小聯盟出發。沒想到大谷在天使的菜鳥球季（2018年）也是出賽104場就敲出22轟，後來大谷在2021年繳出46轟（全票MVP），2022年也有34轟（MVP第2名），今年44轟（全壘打王），特別是本季的情況他自己可以投出火球，同時也不怕對手的火球。

由於大谷無法在明年投球，打擊能力對他在自由市場身價的影響很大，他的打擊能力被專業網站Sportrac估價為9年3.26億美元（新台幣105億）。