辛辛那提紅人正式揮別明星一壘手瓦托（Joey Votto），球團聲明放棄他明年的球團選項，以700萬美元買斷釋出，結束他21年波瀾壯闊的紅人生涯。瓦托是加拿大人，2002年選秀加入紅人，2007年登上大聯盟，2010年勇奪國聯MVP，曾是紅人看板球星，打了17年都沒有換過球隊。

紅人總裁克拉爾（Nick Krall）聲明：「過去17個球季，瓦托是紅人隊心目中的MVP、明星球員、受尊敬的領袖，他慷慨地對有需要的人伸出援手，他對貢獻是難以衡量的。」克拉爾接著解釋他放棄瓦托的原因，「基於我們目前的球員名單與2024年的計畫，我們無法給予瓦托足夠的上場時間，他將永遠是紅人家庭的一員，我們感激他、表揚他是這個世代最優秀的球員之一。」

瓦托今年40歲，他在2021年仍繳出非常好的成績，近兩年退化較明顯，本季上陣被壓縮到65場，打擊率0.202、攻擊指數0.747相當平庸，但還保有14轟的力量。瓦托曾有離開紅人的機會，但他被老闆說服簽下10年2.25億美元長約（包含不可交易條款），事後瓦托肯定這是他做過最正確的決定。瓦托告訴辛辛那提媒體說：「每個故事都有結局，每個職業生涯終究會結束，如果這就是我與紅人的結局，我會說這是我生命中最美好的一段時光。」