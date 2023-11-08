長華能源科技係為母公司長華電材在2017年投資設立之100%持股之子公司，專營太陽能發電等綠能產業，長科*致力於提升資源利用效率及節能減碳之應用，自2020年在高雄廠區增設裝置容量約98kwp之屋頂式太陽能電站裝置，累計至2022年底止，屋頂式太陽能裝置容量已增至107kwp，若加計與長華能源科技公司簽訂太陽光電發電系統工程承攬合約預計於蝕刻新廠屋頂設置126kwp太陽能光電設備系統，長科* 2023年太陽能板總容量將達233kwp。

在水資源方面，長科*台灣各廠區均已投資回收設施，從2021年起陸續增設製程廢水薄膜過濾回收系統，提高用水回收效率、降低自來水消耗，2022年平均每日可增200噸回收水至工業水池；2023年再投入第二套回收系統，估計每日再增加100噸回收水。

由於終端需求下滑及客戶調節庫存，長科*今年前3季合併營收為86.61億元，年減22%，毛利率和營益率分別為23%和13%，歸屬母公司淨利為12.85億元，較去年同期減少47%，以每股面額0.4元股數計算，每股盈餘為1.38元，相當於賺進3.45個資本額。

長科*董事會通過2023年第3季盈餘分配案，每股擬分派0.4元現金股利，此次除息交易日為2024年3月14日，除息基準日訂為2024 年3月20日，3月15日為最後過戶日，3月16日至3月20日為停止過戶期間，預計2024年4月10日發放股息。