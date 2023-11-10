國民黨總統參選人侯友宜跟民眾黨總統參選人柯文哲能否整合成功，仍是外界關注的焦點。民眾黨5日在粉專上貼出一張海報，上頭寫著「義無反顧拚一次」，並宣布將在19日舉辦造勢活動。民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如表示，很多人擔心，柯文哲要拚一次，意思就是藍白不會合了？她說，柯文哲是一直說看能不能談論到最後。

蔡壁如9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，現在有一張海報，大概很多人都有看到，11月19日，民眾黨要在新北板橋體育館舉辦造勢活動，標題就叫「義無反顧拚一次」。

蔡壁如接著表示，很多人就跟她說，柯文哲要拚一次，意思就是不會合了？蔡壁如說，其實她也不知道。因為感覺在黨裡頭，柯文哲就一直說看能不能談論到最後，但是旁邊的人又會一直不斷的放話說，一個球場上面，沒辦法站兩個投手。

蔡壁如表示，地方上很焦慮，他們在地方上選的人，其實也很焦慮，因為感受到選民給他們的壓力，選民會跟你講說，藍白合了，然後他們這一區國民黨沒有提人，他們當然都會支持你。但是就會有人放話說，就算我們沒有提人，你們上面不合、大人在吵架，我們怎麼投票給妳？