大陸山東號航母完成12天台灣東南海域「海、空遠海長航」訓練後，傳出8日晚間進入台灣海峽。國防部今(9日)表示，中共山東號航艦編隊自昨下午起，沿台海中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行，沿著台灣海峽中線以西，由南向北航行。退役少將栗正傑認為，山東號從台灣海峽又繞上去，就是「警告台獨，敲山震虎」的意味比較濃厚。

栗正傑今(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們本來以為，大陸航空母艦山東號要回去了，結果它從台灣海峽又繞上去，從幾個數據來看，可說是「敲山震虎」。

栗正傑接著指出，山東號總共帶了9艘軍艦、512座垂直發射井，其實美國航空母艦都要讓它幾分；山東號艦載機訓練時，一天起飛47架次，每一架殲-15可以有12個掛架。山東號在這種強大的飛彈武力之下，美國可能都要讓它幾分，何況是台灣。但是山東號不會攻擊台灣，就是警告台獨，敲山震虎的意味比較濃厚。