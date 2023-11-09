大陸山東艦航母完成12天台灣東南海域「海、空遠海長航」訓練後，沿台海中線以西由南向北航行，8日晚間進入台灣海峽。前空軍副司令張延廷表示，山東艦航母機動速度變快，成熟度也增加了。

張延廷9日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，山東艦航母一直在台灣東部的外海，在那邊訓練12天，就代表它的節奏很快，不會待太久，直接就可以轉移。訓練12天後，立刻通過巴士海峽，由東向西，然後進入台灣海峽，然後再由南向北通過。

張延廷接著指出，山東艦考量得很周延、節奏快。因為航母並不是一艘，而是整個戰鬥群，有飛彈驅逐艦、護衛艦、綜合油彈補給艦，下面還有潛艦，是一個大的打擊群。台灣海峽是狹窄的海域，最窄的地方也只有140公里，可見山東艦信心很夠，不用左顧右盼、瞻前顧後，要通過哪邊，就通過哪邊。至於有沒有壓到中線，已經不重要了。

張延廷點出，如果台灣對航空母艦實施飽和攻擊，大陸東部戰區的海軍、空軍的部隊，也包括地對空飛彈，可以掩護航空母艦。航母不僅可實施攻擊反制，東部戰區的福建、浙江都可以實施掩護。

張延廷甚至表示，可以看出山東艦成熟度增加，機動速度變快，作戰節奏也已掌握了，對台灣海峽海空優這一方面的控領，成熟度慢慢增加了，這是我們要留意的。