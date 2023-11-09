針對新竹市立棒球場改善工程，市府已決定採取全場置換天然草皮方案，預估工期約12個月至13個月，預計113年底改善完畢，市長高虹安9日表示，球場必須重新計算結構安全，在結構安全未經確認之前，棒球場地下停車場研擬將先辦理收回與封場，並研議動工期間禁停。

高虹安指出，經過美國大聯盟指定場務專家，和體檢會委員深入分析和討論，從各項會議記錄及體檢報告，都可以看出花上12億公帑建造，其中的棒球場問題，確實比想像中嚴重而複雜，甚至也被發現有廠商未按圖施作的事實，甚至是結構上公共安全的疑慮。

她說，國內外專家現場勘查，證實球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，覆土深度超出原先設計，明顯不符合當時設計，且被專家點出有公共安全疑慮，因此市府多次會議要求，承包廠商必須重新計算及確認結構安全性。

市府絕對不希望再重蹈林智堅前市府的覆轍，為了趕在選舉期間開打球賽，沒有驗收、一堆缺失，就急忙請蔡英文總統來開球，造成4位球員受傷甚至開刀，事後發現，不僅是球場功能性的問題，合約約定的排水性能達不到，廠商未按圖施工、使用不符合統需書規格的材料導致球員有受傷風險。

現在連最基本的公共安全，都被國內國外專家指出有疑慮，市府才會用最嚴謹的態度要求承包廠商，必須重新計算結構安全，並經第3方公正單位審核通過，否則廠商應立即移除有安全疑慮的過載承重。

在結構安全未經確認之前，棒球場地下停車場先辦理收回跟封場，以確保公共安全。目前交通處長倪茂榮已確認，為保障市民朋友的身家財產安全，現有60處月租，交通處可配合辦理封場。

高虹安再次強調，球員安全和公共安全，絕對是必須用最高規格嚴謹對待，而球場功能包含排水的履約，則是市府必須捍衛花了12億公帑、市民的權益，為了趕上打比賽，而不負責任、沒有好好管控球場品質和安全，或對眼前看到的缺失視而不見，才是真正傷了球迷朋友的心。

市府同時指出，目前因有地下停車場天花板承載覆土重量的安全值需釐清，因此研議未來動工時，為考量安全問題，很可能會封閉有200個汽車停車格、280個機車停車格的棒球場地下停車格，不過，屆時是否會封閉禁停，仍將視當下安全狀況而定，市府會再公告，並有配套措施。