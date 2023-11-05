高雄推動LGBTQ＋ 性別友善彩虹旅遊，受到泰國旅遊市場關注。泰國航空指出，預計12月初率隊赴高雄踩線，之前曾推出LGBTQ＋ 網紅踩線團，並結合BL影視戲劇宣傳操作，成效良好，非常看好高雄發展粉紅經濟，泰航也評估透過高雄作為中轉站，延伸航線至日本東京、大阪。
高市府觀光局10月31日在泰國曼谷成功辦理觀光行銷推介會，豐富多元的高雄觀光資源，搭配領先全台首創的國際旅客團補計畫，引起泰國旅遊業者高度興趣，透過媒體協助報導及分享，在曼谷掀起高雄熱潮。
觀光局長高閔琳也率團陸續拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，努力創造吸引更多泰國旅客至高雄觀光旅遊的機會。
高閔琳表示，據交通部觀光署統計至今年9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國；泰國為高雄相當重要的海外市場之一，加上小港機場直航班機，僅需3.5小時航程，無論北進南出或南進南出，都有開拓泰國觀光市場的利基。
這次高市觀光局在曼谷舉辦推介會分享高雄觀光旅遊，內容相當吸引泰國旅遊業者，訪泰也率團拜會泰國許多重要的大型組團社、觀光公協會及航空公司等。
觀光局說，針對台泰兩國在「高雄—曼谷雙城交流」、締結友好姊妹城市、推動海外員工獎勵旅遊、LGBTQ＋ 性別友善彩虹旅遊、宗教文化交流、媒體網紅及同業踩線團、永續旅遊、文創產業、簽署合作備忘錄等面向進行深入討論，並商討未來合作的模式，期盼明年第1季來高雄的泰客可持續創下新高。
泰國航空全球業務主管吉偉成 （Wit Kitchathorn）也允諾指出，預計12月初率隊赴高雄踩線，過去曾推出LGBTQ＋網紅踩線團，並結合 BL 影視戲劇宣傳操作，成效良好，因此非常看好高雄發展粉紅經濟的前景。他透露，泰航總部也評估，透過高雄中轉，延伸航線至日本東京、大阪，方便更多旅客造訪高雄。
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