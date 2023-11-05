高市觀光局長高閔琳及高雄熊與觀光署駐泰辦陳憶婷主任於泰航合體開始拜會行程。（柯宗緯翻攝）

高雄推動LGBTQ＋ 性別友善彩虹旅遊，受到泰國旅遊市場關注。泰國航空指出，預計12月初率隊赴高雄踩線，之前曾推出LGBTQ＋ 網紅踩線團，並結合BL影視戲劇宣傳操作，成效良好，非常看好高雄發展粉紅經濟，泰航也評估透過高雄作為中轉站，延伸航線至日本東京、大阪。

高市府觀光局10月31日在泰國曼谷成功辦理觀光行銷推介會，豐富多元的高雄觀光資源，搭配領先全台首創的國際旅客團補計畫，引起泰國旅遊業者高度興趣，透過媒體協助報導及分享，在曼谷掀起高雄熱潮。

觀光局長高閔琳也率團陸續拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處，努力創造吸引更多泰國旅客至高雄觀光旅遊的機會。

高閔琳表示，據交通部觀光署統計至今年9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國；泰國為高雄相當重要的海外市場之一，加上小港機場直航班機，僅需3.5小時航程，無論北進南出或南進南出，都有開拓泰國觀光市場的利基。

這次高市觀光局在曼谷舉辦推介會分享高雄觀光旅遊，內容相當吸引泰國旅遊業者，訪泰也率團拜會泰國許多重要的大型組團社、觀光公協會及航空公司等。

觀光局說，針對台泰兩國在「高雄—曼谷雙城交流」、締結友好姊妹城市、推動海外員工獎勵旅遊、LGBTQ＋ 性別友善彩虹旅遊、宗教文化交流、媒體網紅及同業踩線團、永續旅遊、文創產業、簽署合作備忘錄等面向進行深入討論，並商討未來合作的模式，期盼明年第1季來高雄的泰客可持續創下新高。

泰國航空全球業務主管吉偉成 （Wit Kitchathorn）也允諾指出，預計12月初率隊赴高雄踩線，過去曾推出LGBTQ＋網紅踩線團，並結合 BL 影視戲劇宣傳操作，成效良好，因此非常看好高雄發展粉紅經濟的前景。他透露，泰航總部也評估，透過高雄中轉，延伸航線至日本東京、大阪，方便更多旅客造訪高雄。