民進黨新竹市黨籍議員30日同聲譴責新竹市警局，要求局長張素菱應立即查辦滋事分子，以維護市民安全及言論自由。（陳育賢攝）

「新政治提款機」變妝人在本月28日晚間的新竹市萬聖節大遊行中，遭8名臉譜黑衣人包圍，嚇壞家長與小孩，整整1小時警方都沒有作為，民進黨新竹市黨籍議員與立委參選人林志潔30日同聲譴責新竹市警局，要求局長張素菱應立即查辦滋事分子，以維護市民安全及言論自由。

警方則表示，目前已報請檢察官指揮偵辦，但偵查內容不公開。

林志潔今天與民進黨黨籍市議員共同舉行記者會，同聲譴責新竹市警方在日前的萬聖節大遊行活動中，對於「提款機」人遭臉譜黑衣人包圍，雖有員警在旁，但卻沒有作為，放任臉譜人包圍提款機整整1個小時，讓想跟提款機要糖果的孩子們無法順利接近提款機，現場家長怨聲四起。

只有在被害人被包圍足足1個小時後，警方才在現場市議員陳建名、楊玲宜、劉祟顯及大批家長大聲疾呼下，遲遲才將1名不斷抽菸的臉譜人帶回盤查，並依菸害防制法裁罰。

林志潔表示，在這次萬聖節變裝遊行中，有畫臉譜的黑衣人包圍民眾打扮成的提款機，妨害他發放糖果給小朋友。並且在有兒童在的公眾場合抽菸嚼檳榔，還妨礙變裝者移動，這已經構成了刑法的強制罪。

此外也可能構成社會秩序維護法關於「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的規定，以蒙面或扮裝其他的方式滋擾驚嚇他人，或者是在公眾出入的場所騷擾他人。

這種種的不法行為，事發當時經在場民眾向警察投訴，警察卻毫無作為，事後新竹市政府以及警察局也沒有任何的偵辦動作，卻只想以菸害防法移送草草結案有包庇之嫌。

她呼籲市政府跟警局應該要盡速啟動偵查，依刑事訴訟法的規定，檢警調在知有犯罪時，應即開始偵查，這是1個義務，沒有裁量的空間。

林志潔並舉例說，2016年美國總統大選，很多民眾對於川普的政策有所不滿，川普曾經說，因為非法移民太多，因此要在美墨邊境，築起萬里長城，來阻擋這個移民進入美國。因此在當年紐約的萬聖節遊行時，就有民眾打扮成萬里城牆或掛上川普的大頭像嘲諷，來表達對川普的不滿，這是民主社會人民表意的正常方式。

林志潔強調，單純裝扮成1台提款機表達想法並無任何不當言論和行為，應受到憲法保護，這是法治社會最基本對人民表意自由的尊重。