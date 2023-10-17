不少人會想養貓當寵物，生活上勢必會出現變化，一名網友就表示，自己無法接受貓咪排泄完後上床，好奇該怎麼調整心態，結果吸引一群貓奴分享經驗談，笑說自從養了貓潔癖就沒了，而且也不是每隻貓都會上床與人共眠。

一名網友在Dcard發文表示，對於貓會爬上床坐臥，讓他心裡十分糾結，「我只要想像牠大便尿尿完再到床上坐，我就受不了」，因此詢問養貓人的意見，要如何改變想法，「請問大家會讓貓上床嗎？」

貼文引起熱議，不少養貓人紛紛曬照提出「警告」，「不要養貓，貓咪就是一個你無法控制的可愛生物」、「你睡到一半醒來看到貓睡在你旁邊，你會被可愛死，有時候還會等你醒來一直看著你」、「貓要上床跟你一起是可遇不可求的機會，請珍惜」、「1.不要養貓 2.放棄潔癖」。

也有人認為是習慣問題，「已經放棄我的輕微潔癖了，上床都這樣看著我，誰受得了」、「剛開始養貓的那幾天就在心中各種天人交戰，因為我的潔癖不允許我讓貓上床，但後來就直接被他收服了，潔癖什麼的直接再見」、「剛養貓時我爸不接受貓上床，後來開始假抱怨真炫耀貓都跟他睡」、「一開始也很崩潰，次數多了就習慣了，誰叫貓咪這麼可愛」。

還有網友分享自己做法，「進房間前還是會先擦屁屁跟手腳」、「正常貓咪大完便都會自己舔乾淨清潔...雖然有點噁」、「我的貓上床前我都先幫牠把腳、肛門等地方擦乾淨才讓牠上來」、「我都讓貓一個房間」、「如果你是租屋處的話就不建議養，因為真的很難讓他不要上床，但有些貓咪天生不愛上床，你求他他都不要」。