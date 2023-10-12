有許多原因可能染上性病，令人苦惱又，有女網友日前去婦產科就醫，中途不斷聽到醫師懷疑病灶「可能有愛滋病」，因此趕緊做了篩檢，等待20分鐘後才確定自己並未感染，但就醫過程引起極大心理壓力，讓她不想再回診。貼文引起熱議，不少姊妹也揪出1關鍵，奉勸不要再去那家婦產科。

一名女網友在Dcard發文表示，因為私密處長皰疹到婦產科就醫，醫師內診時疑似發現異狀，最後說「你這個好像有點問題，建議你可以去做篩檢」，列出10幾種篩檢總共6000多元，因為自己身上現金不夠，就挑選愛滋、梅毒2個項目做檢驗，醫師還說什麼事都有可能，甚至懷疑「皰疹就是愛滋病引起的，很有可能有愛滋病」。

原PO等待檢驗結果的過程，心裡非常不安緊張，還發現下一個進去看診的女生也被叫去做愛滋病檢查，直到20分鐘過後檢驗出爐，自己並沒有得到愛滋病，但從頭到尾醫師的說法令自己感到十分焦慮，「以後也不想再去那家婦產科了，真的是隨便一句話可以把人打到谷底」。

原PO遭遇引起討論，「能打hpv盡量早點去打喔！」、「醫生當下這樣說真的會讓人很驚恐，還好檢查沒問題 」、「他可能態度不好，表達方式也不好，自費也有待商榷，你有生殖器皰疹感染，再請你去多驗其他的性傳染疾病其實沒有不合理」、「皰疹是病毒不是細菌感染喔，通常是對方傳染給妳，只要免疫力下降就會復發，沒辦法根除」。

還有不少網友提醒愛滋篩檢是免付費的，「做篩檢⋯請一定要去大醫院做，才不會被A錢」、「不要再去了，只是想騙錢罷了」、「其實愛滋跟梅毒可以匿名篩，不用錢」、「我遇到的婦產科都是說有免費篩，要不要抽一下血，下週回診就能順便看報告」。