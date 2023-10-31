新北市境內有山腳斷層，為克服此潛在風險及隱憂，即規劃考量從公園興闢之初即置入防災元素打造新北市首座機能型防災公園，使其足以因應大規模震災後於斷電、停水、道路中斷之情況，仍可於自給自足基本維生用水、用電及開設防災公園必要防災設施。

新北市政府選定於新店央北重劃區十四張歷史公園做為首座機能型防災公園興闢地點，在規劃設計階段，除了考量災時區公所進駐開設防災公園必要需求，更以民眾災時維生、收容需求，綜合考量納入防災設施項目與數量，使其具備震後災時所需的電力、水源及多項防災設施功能，並全國首創將園區內電力及水路管線系統串接各功能場站防災設施。同時考量災時外部自來水管線有斷裂損壞之餘，特別於維生儲水槽結構加設進水孔，災時可調度自來水車做緊急補水至水槽供民眾維生、盥洗使用。

本市先前規劃於19區24處防災公園係以不破壞原有公園樣貌為原則，以想定重大震災防災公園開設時「行政管理」、「災民生活」、「用水設施」等3大類計22項功能場站之最佳化區位規劃，並透過每年區公所防災公園開設演練過程，不斷精進、強化第一線人員災時應變能力。

大草皮平時可提供民眾野餐(災時轉換為帳篷區)(圖：新北市政府消防局提供)

機能型防災公園不同於一般公園，從設計之初即置入防災元素，將防災設施與公園設施採用共融設計方式，防災設施平時藏於無形，災時僅需透過簡易的操作，即可功能轉換成防災設施。防災設施共計17項，包含：環場式照明燈、全區廣播設備、防災倉庫、區域網路系統、淋浴區設施系統、簡易廁所系統、及災時使用戶外電源插座等，已將收容災民所需使用到的各項防災設施都納入規劃。

消防局李清安局長表示，十四張歷史公園多項創新思維與創舉，打造新北市「第一座提供民眾遊憩與防災設施兼具公園」、「維生用水用電功能最完備」、「全台首座防災公園結合設置中央氣象局地表即時強震站」，期望健全本市防救災能量，提供市民安心安全安居的優質環境。(新北市政府消防局廣告)