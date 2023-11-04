新北市副市長劉和然允諾，會請相關局處把新北公園分成不同等級，有急迫性的地區，我們會有系統的跟中央環境部做爭取，後續也會請里長協助管理及維護。（呂家愷辦公室提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市人口近400萬，公園需求日益增加，新北力拚2026年達標250座全齡化公園，但在土城、樹林、三峽與鶯歌4區總計163座公園，只有34座公園有公共廁所，新北市國民黨議員呂家愷認為，蓋公園除了拚數量，更應該要拚質量。新北市環保局表示，有關公園申請設置廁所部分，由管理單位評估需求後設置，環保局將依設置需求積極向環境部申請中央補助款。

新北市副市長劉和然允諾，會請相關局處把新北公園分成不同等級，有急迫性的地區，我們會有系統的跟中央環境部做爭取，後續也會請里長協助管理及維護。

呂家愷表示，曾接獲民眾及里長陳情，樹林區彭福親子公園沒有公廁使用，導致行動不便的長者想上廁所，還得去隔壁圖書館四樓，但圖書館並非全時段開放，導致夜間使用的民眾感到不方便。公園本該是讓人放鬆、活動的地方，設計上應該要「以人為本」，依民眾需求來做設計或針對不足之處改善。

呂家愷建議，針對完全沒有公廁的公園，市府應盡速來盤點並優先處理，來解決民眾使用上所遭遇到的不便。劉和然表示會立刻來做評估，排除不適合蓋公廁的公園後，經分級後，再來系統性的做規劃與爭取。