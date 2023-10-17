走私遭逮的陸船滿載大陸香菇及香菇絲一批約達2464公斤，初估市值約新台幣300萬餘元。（圖／海巡署提供）

海巡人員16日凌晨在金門大、二膽海域查獲一艘大陸漁船，企圖走私大陸香菇及香菇絲。（圖／海巡署提供）

海巡署金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部統合第九岸巡隊、第九海巡隊及金門查緝隊聯合出擊，於昨(16)日凌晨在金門大、二膽海域查獲一艘大陸漁船，滿載大陸香菇及香菇絲一批約達2464公斤，企圖與本國籍船舶接駁走私，遭海巡人員登艇查緝當場扣留帶回隊部依法偵辦，也讓這批初估市值約新台幣300萬餘元的非法走私「夯貨」直接宣告泡湯。

海巡署指出，16日凌晨約1時50分，巡防艇在金門烈嶼大、二膽海域發現本國籍船舶疑似與大陸漁船併靠接駁，巡防艇見時機成熱，開啟探照燈查看，發現上述船舶正在接駁私貨，立即展開登檢查緝，成功扣押大陸船舶及走私大陸香菇、香菇絲1批，隨即押返隊部偵辦。經清點香菇及香菇絲數量計有2464公斤，市值初估約新台幣300萬餘元，全案依「懲治走私條例」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」移送地檢署偵辦。

第十二（金門）巡防區表示，為確保國境安全，嚴密邊境檢疫管制作為，海巡署全天候強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士伺機從事不法行為，以確保國家安全及國人健康。同時也呼籲民眾在海上或岸際，如有發現任何違法情事，請撥打「118」海巡報案專線，共同維護海域及邊境之安全。