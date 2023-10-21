家扶基金會2023年全國扶幼表揚大會今(21)日下午於彰化縣員林演藝廳舉辦頒獎感恩典禮，共計約800人參與盛會。金門家扶中心今年共有4人獲獎，分別為扶幼楷模許燕輝、志工楷模陳蓬、兒保楷模翁明惠，以及自立楷模陳媽愛，在家扶中心主任李桂平陪同下，特別赴台接受這份全國性表揚的殊榮。

李桂平指出，金門家扶中心此次獲獎者都是一時之選，每一位受獎人背後，都有令人尊敬的故事。同時他們也都長期致力於協助弱勢兒童的工作，對金門地區的兒童福利工作，有著輝煌的成績，因此才能榮膺家扶基金會各類獎項，並獲得全國公開表揚的榮耀。

扶幼楷模許燕輝，長年關注金門地區弱勢兒童的權利及學習發展，自2012年加入家扶中心的扶幼委員會，偕同女兒一同做公益，並時常叮嚀孩子們，必須對社會盡一份心力，共同發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，讓愛散播，傳送給每位需要幫助的人。許燕輝亦在教育領域中，提供學校資源及親身協助，讓學童在教育學習上能有更好的發展。

志工楷模陳蓬，從職場退休後即加入家扶中心溫媽媽志工隊，投入志工服務的行列，全方位的協助家扶中心，推展弱勢兒童的福利服務工作。在志工服務的行列中，陳蓬持續展現熱心勤奮的精神，為地區的弱勢貧童盡自己的一份心力始終不遺餘力，令人敬佩。

兒童保護楷模翁明惠，偕同其兄長常年幫助家扶中心的弱勢孩童，每年在兒童節前，都會親自採買兒童節禮物，也希望孩童拿到此份禮物，會是喜歡以及經常使用得到，親力親為煞費苦心。她對地方弱勢兒童的博愛精神，能藉以拋磚引玉，喚起地方人士，對弱勢族群的關懷和鼓勵，讓每個小朋友，都能擁有同樣快樂的兒童節。翁明惠自2014年加入家扶中心的展愛志工隊後，只要家扶中心有須幫忙，一通電話就有如同救火隊，馬上到家扶中心報到，解決了中心當下所面臨的人力不足困境。

自立楷模陳媽愛，今年63歲的他曾自我陶侃是「最年長的家扶自立青年」。他說，「如果沒有家扶，就沒有今天的我」，一直未能忘懷當年在金門家扶中心主任郭江北及社工老師的協助，才能有今天自立長大的機會，因此一路走來扶持家扶中心的工作，成為家扶中心扶幼委員會的一員。陳媽愛同時也投入志工的列，並擔任金門縣志願服務協會理事長，號召一群志同道合的朋友們，加入志願服務的行列，共同為營造社會的祥和盡一份心力。