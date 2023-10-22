台東縣政府今舉辦「樂活台東 閃耀人生」模範老人及敬老楷模頒獎典禮，獎座設計別出心裁，打造受獎者個人化公仔。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

重陽節將至，台東縣政府今舉辦模範老人及敬老楷模頒獎典禮，表揚19位模範老人及19位敬老楷模，會場以藝術特展結合星光大道布置呈現，高規格媲美台灣影視音三金典禮，讓獲獎者及家人都相當驚喜。

台東縣政府今舉辦「樂活台東 閃耀人生」模範老人及敬老楷模頒獎典禮，38位模範老人及敬老楷模走上紅地毯，接受縣長饒慶鈴致贈客製化個人公仔獎座、禮品及花束。

饒慶鈴表示，今年典禮之前，特別委請專業團隊至16鄉鎮市進行故事採集及影音記錄，並將19位長輩的故事撰寫成專刊，設計專屬個人的封面、贈送影音，讓長輩留下難忘的回憶。

來自延平鄉、高齡95歲的模範老人王金城，雖白髮蒼蒼，但身體十分硬朗，鮮少感冒生病，早年辛勤務農，拉拔5名子女長大，現今兒孫滿堂，問及保養秘訣，他說，沒有別的就是放鬆心情，每天看看台東山林美景、自己盡量能動就動，不麻煩孩子。

由台東市公所推薦的敬老楷模王浩原，是有著一手好廚藝的攝影記者，上班時衝鋒陷陣，下班後買菜掌廚，與左鄰右舍、弱勢孤老共享佳餚，他說，看著大家把菜吃光，是最有成就感的一刻。