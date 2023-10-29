「水漾明湖」遊憩規畫橫跨陸、海、空遊憩設施，包括環湖腳踏車、遊湖船、SUP立式划槳及空中腳踏車等設施。（李京昇攝）

苗栗縣政府與中央單位合作，為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，並推動明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，縣府29日在頭屋鄉明德水庫日新島舉辦「苗栗水漾明湖成果展」，盼望結合陸、海、空三大主軸，推動成為苗栗觀光新亮點，其中，自行車環湖步道南岸路線，預計2025年底完工，民眾將可騎單車環湖飽覽水庫周邊宜人景致。

縣府與水利署第二河川分署、農田水利署苗栗管理處及頭屋鄉公所合作，並獲得交通部觀光局、客委會等中央單位補助經費，近期力求明德水庫轉型，並打造全新品牌形象「水漾明湖」。

文化觀光局長林彥甫指出，「水漾明湖」遊憩規畫橫跨陸、海、空遊憩設施，包括環湖腳踏車、遊湖船、SUP立式划槳及空中腳踏車等，帶動明德水庫全區域觀光與產業發展。

並透過「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為發展主軸，實行六大行動計畫，著手改善明德水庫碼頭區、日新島和海棠島3處核心據點，藉此提升苗栗縣的旅遊層級和吸引力。

其中自行車暨環湖步道建置計畫，獲客委會補助2.2億元，優先建置總長3300公尺的南岸路線，縣府預計2025年底完工，屆時民眾可騎自行車環湖，欣賞水庫周邊美景，飽覽明德水庫日新島、海棠島等沿路景致。

今天成果展由縣府祕書長陳斌山、客發中心主任何金樑、議員曾美露、鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、余文忠、頭屋鄉長徐鑫榮、文觀局長林彥甫及地方業者共同出席成果展活動。

成果展開場，將由姍姍舞蹈團帶來客家文化舞蹈表演，並由縣府秘書長親自帶領貴賓轉動遊湖船船舵，象徵著水漾明湖起航前行，也為後續的遊湖船體驗推廣宣傳。