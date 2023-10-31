一名女子近日搭台鐵，在車廂內看到2個巨大塑膠箱，從外觀看難以猜出箱子裡的內容物，將照片PO上網尋求網友解答，不少知情人表示，巨型塑膠箱其實是「攜車箱」，用來裝公路自行車，一台售價6位數起跳，奉勸她閃遠一點。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，在台鐵車廂內驚見2個巨大的塑膠箱，起初以為是流動廁所的底座，細看發現外箱上貼有「易碎品」標籤，令她好奇塑膠箱裡面裝什麼。從照片來看，巨大的塑膠箱大小比台鐵兩個座椅還寬，高度約在成人的腰部，塑膠盒上方還有兩個把手，從外觀上很難看出內容物。

圖文曝光，不少網友猜測，「流動廁所下面的化糞池？」、「廁所專用大綑衛生紙嗎？」、「孔明車吧」、「飛機艙門。」

知情網友表示，塑膠箱其實是「攜車箱」，通常用來裝公路車自行車，一台起碼6位數起跳，「裡面裝的是30萬起跳的腳踏車」、「這是攜車箱，裡面還真的是不得了的東西，應該比一台125機車還貴」、「絕對是6位數以上的自行車」、「貴貴的公路車，閃遠一點。」