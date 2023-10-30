雲林縣議會30日進行議長補選，結果由無黨籍議員黃凱拿下32票高票當選，49歲黃凱為虎尾鎮人，已擔任4屆議員，號召12名議員成立「民意聯盟」政團，跳脫藍綠，但與雲林張派掌門人張榮味關係良好，因此被視為泛藍陣營，地方政壇認為黃將有助明年大選雲林泛藍的整合。

黃凱於2010年首度參選雲林第3選區議員即高票當選，從政至今10餘年，除了熱心服務選民，更經常參與公益活動，去年底捐出議員選舉補助款18萬元給社福團體，獲得各界肯定。此次沈宗隆因案辭議長，他表態參選，第一時間即獲得許多議員支持，連沈也帶著黃拜訪其他議員，全力推薦。

黃凱政黨色彩不強，很少介入藍綠政黨爭端，無黨籍身分較為中立，更有利服務選民，因此成立「民意聯盟」政團。10餘年的服務累積起眾多選民的肯定，國、民2黨議員也多與他交好，人和極佳，因此2黨並未推出人選與之競爭，此次順利當選，各界認為在意料之中。

地方政壇人士表示，黃凱此次當選議長，獲國民黨、泛藍黨團、雲林張家、沈宗隆等人支持，除民進黨10名議員票投自己，其他到場投票的32名議員都支持黃，這對明年總統、立委大選雲林泛藍的整合有相當助益，至少可以藉由其議長身分加以協調，避免泛藍內部的衝突內耗。

民進黨團總召張維崢則認為，議長的選舉或多或少會對政局有所影響，但在整個面向而言，不管由誰當選，應要站在民意這邊，不分顏色，對於明年大選，總統、立委這種中央級的選舉，選民心中都有一把尺。