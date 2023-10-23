鴻華先進迄今推出SUV車款MODEL B及MODEL C、旗艦轎車MODEL E及電動巴士MODEL T等4種車款，其中MODEL T已於去年6月量產，陸續交貨給全台客運業者、並銷售至印尼，MODEL C則預計本季量產、明年1月起大量交車。

李秉彥透露，鴻華先進MODEL T去年出貨約2、30台，今年預估達100多台。由於公司有取得政府補助，通過認證後需要在一定時間內交車，為確保台灣交車產能，之後將在高雄橋頭設置第二個生產基地。

而本月已通過認證掛牌的MODEL C，12日迄今已接獲逾8千張訂單，預計將於本季量產、明年1月開始大量交車。李秉彥表示，新車量產過程需要爬坡階段，希望透過半年時間使生產品質更好、更穩定，希望8千張訂單能在明年上半年全數交付完成。

李秉彥指出，鴻華先進在新車上市前2年便告知車款樣貌，因此有時間收集市場實際反映及回饋，並據此進行修改調整，且每個市場的修正需求也可能不同。而鴻華先進採取的輕資產模式，使公司營運損平點較其他電動車業者低。

李秉彥表示，MODEL T未來將鎖定東南亞地區銷售，MODEL C則鎖定切入美國市場，預計明年第三季推出海外量產版，未來希望每年推動1台車款量產上市。在多個車型及多個銷售市場帶動下，認為2025年將是鴻華先進營運很重要的一年。